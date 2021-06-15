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الثلاثاء، 15-06-2021 12:53 ص

مطالب باستحداث مركز تطعيم لخدمة بلدات جنوب الكورة

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 الوكيل الاخباري - طالب مواطنون من بلدات جنوب لواء الكورة، الاثنين، باستحداث مركز إضافي للتطعيم بلقاح كورونا للتسهيل على المواطنين في الوصول إلى مركز التطعيم الوحيد في بلدة دير أبي سعيد، وتخفيف الاكتظاظ على المركز، علاوة على ما سيعكسه استحداث مركز التطعيم على زيادة الاقبال على تلقي اللقاح .
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وقال المواطنان ابراهيم بني مفرج وفادي مقدادي، إن أهالي جنوب لواء الكورة يعانون جراء اضطرارهم لقطع مسافة طويلة للوصول إلى مركز التطعيم بديرأبي سعيد ، مشيرين إلى أن العديد من المطالبات الأهلية وصلت للجهات المعنية بهذا الشأن.

 




 

 


 

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