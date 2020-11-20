الجمعة 20-11-2020
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الجمعة، 20-11-2020 03:58 م

مطالب بالسماح لطيران الترانزيت بالهبوط في مطار الملكة علياء

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الوكيل الإخباري- أكد مصدر مطلع، الجمعة، أن وزارة النقل رفعت إلى رئاسة الوزراء طلبا للسماح للطيران الترانزيت بالهبوط في مطار الملكة علياء الدولي.

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المصدر أوضح، أنه "في حال تم موافقة مجلس الوزراء على عودة حركة الترانزيت، سيتم اتخاذ إجراءات السلامة العامة والبروتوكول المخصص لهذه الغاية".


والخميس، نفت وزارة النقل "ما يتم تداوله حول عودة إغلاق المطارات أمام حركة السفر من وإلى الأردن".


والأردن استأنف حركة الرحلات الجوية المنتظمة في المطارات الأردنية في 8 أيلول/سبتمبر الماضي، بعد تعليقها منذ 17 آذار/مارس الماضي.



 




 

 


 

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