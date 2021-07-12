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الإثنين، 12-07-2021 01:21 م

مطالب بتأجيل أقساط البنوك الشهر الحالي

رواتب
مبالغ نقدية أردنية


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - حطّت على مكاتب "الوكيل الإخباري" مطالب بشأن تأجيل أقساط البنوك ، شهر تموز (7) / الشهر الحالي ، نتيجة لالتزامات المواطنين المالية ، حيث عيد الأضحى المبارك .

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مواطنون أكدوا ، أن المطالب تأتي من أجل التخفيف والتيسير عليهم مناشدين البنك المركزي بالوقوف على تلك المطالب التي باتت تسيطر على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، على وقع الاستياء العام من الوضع الاقتصادي الراهن .

 

الأردنيون ومنذ بدء جائحة كورونا ، أثقلت الالتزامات المالية كاهلهم ، نتيجة لإغلاق القطاعات الاقتصادية ، عملا بأوامر الدفاع، ما تسبّب بعلو أصواتهم  .

 

المناشدة رسالة واضحة من أجل اتخاذ إجراء بهذا الشأن ، كضرب من ضروب الخطة الحكومية الرامية للتخفيف من وطأة الأعباء الاقتصادية. 

 

 

 




 

 


 

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