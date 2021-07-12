مطالب بتأجيل أقساط البنوك الشهر الحالي

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - حطّت على مكاتب "الوكيل الإخباري" مطالب بشأن تأجيل أقساط البنوك ، شهر تموز (7) / الشهر الحالي ، نتيجة لالتزامات المواطنين المالية ، حيث عيد الأضحى المبارك .

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مواطنون أكدوا ، أن المطالب تأتي من أجل التخفيف والتيسير عليهم مناشدين البنك المركزي بالوقوف على تلك المطالب التي باتت تسيطر على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، على وقع الاستياء العام من الوضع الاقتصادي الراهن .

الأردنيون ومنذ بدء جائحة كورونا ، أثقلت الالتزامات المالية كاهلهم ، نتيجة لإغلاق القطاعات الاقتصادية ، عملا بأوامر الدفاع، ما تسبّب بعلو أصواتهم .

المناشدة رسالة واضحة من أجل اتخاذ إجراء بهذا الشأن ، كضرب من ضروب الخطة الحكومية الرامية للتخفيف من وطأة الأعباء الاقتصادية.