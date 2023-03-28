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الثلاثاء، 28-03-2023 12:22 م

مطالب بتأجيل أقساط قروض وسلف صندوق الضمان للمعلمين والعاملين في التربية

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - طالب معلمون وعاملون في وزارة التربية والتعليم تأجيل أقساط قروض وسلف صندوق الضمان الاجتماعي للمعلمين والعاملين في الوزارة عن شهر نيسان المقبل.اضافة اعلان


وقالوا لـ " الوكيل الإخباري" إنه خلال الشهر القادم يكون عيد الفطر السعيد، وأن تأجيل أقساط السلف سيخفف من الالتزامات المالية التي تترتب عليهم. 

من جهته قال مصدر رسمي في وزارة التربية لـ " الوكيل الاخباري" إن قرار تأجيل أقساط السلف لم يُناقش حتى الآن. 

وبيّن المصدر أنه سيتم الإعلان عن أي جديد بخصوص هذا الملف في الوقت المناسب وعند اتخاذ قرار. 

 




 

 


 

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