مطالب بتأجيل أقساط قروض وسلف صندوق الضمان للمعلمين والعاملين في التربية

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

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طالب معلمون وعاملون في وزارة التربية والتعليم تأجيل أقساط قروض وسلف صندوق الضمان الاجتماعي للمعلمين والعاملين في الوزارة عن شهر نيسان المقبل.وقالوا لـ " الوكيل الإخباري" إنه خلال الشهر القادم يكون عيد الفطر السعيد، وأن تأجيل أقساط السلف سيخفف من الالتزامات المالية التي تترتب عليهم.من جهته قال مصدر رسمي في وزارة التربية لـ " الوكيل الاخباري" إن قرار تأجيل أقساط السلف لم يُناقش حتى الآن.وبيّن المصدر أنه سيتم الإعلان عن أي جديد بخصوص هذا الملف في الوقت المناسب وعند اتخاذ قرار.