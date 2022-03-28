مطالب بتأجيل تطبيق التعرفة الكهربائية إلى بعد رمضان

الوكيل الإخباري - طالب نواب الحكومة بتأجيل تطبيق نظام تعرفة الكهرباء الجديدة إلى ما بعد شهر رمضان المبارك.

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وقال النائب عبدالله عواد، خلال مناقشة مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2021، ان الازمة الاقتصادية تعصف بالمواطن وان الأسواق والسلع تشهد حالة من عدم الاستقرار وارتفاع بالأسعار.