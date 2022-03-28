مطالب بتأجيل تطبيق التعرفة الكهربائية إلى بعد رمضان

الوكيل الإخباري - طالب نواب الحكومة بتأجيل تطبيق نظام تعرفة الكهرباء الجديدة إلى ما بعد شهر رمضان المبارك.
وقال النائب عبدالله عواد، خلال مناقشة مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2021، ان الازمة الاقتصادية تعصف بالمواطن وان الأسواق والسلع تشهد حالة من عدم الاستقرار وارتفاع بالأسعار.
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وأيد رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي ما تقدم به النائب عبدالله عواد، مؤكدا أنه يضم صوته لمطلب تاخير العمل بنظام التعرفة الجديدة للكهرباء.
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