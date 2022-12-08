مطالب بتخفيض الفوائد على القروض السكنية بالاردن

الوكيل الاخباري - قال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان كمال العواملة، إن ارتفاع أسعار الفائدة على القروض السكنية أصبح عبئا وخارج قدرة المواطنين على السداد في ظل تآكل الدخول وارتفاع متطلبات المعيشة بشكل عام .



وأضاف العواملة، في تصريحات صحفية الخميس، أن هناك مطالب مستمرة بتخفيض الفوائد البنكية على القروض السكنية كونها ضمن المسؤولية الاجتماعية للدولة، ولابد أن يكون هناك مساع لتخفيض فوائدها خاصة على فئة الشباب .



وأشار الى أن الارتفاعات المتتالية على سعر الفائدة ستؤدي الى تراجع الاستثمار في قطاع العقار، وتكدس الأموال في البنوك، خاصة في ظل إجراءات بيروقراطية لدى الجهات المعنية بالتراخيص .

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