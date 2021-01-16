مطالب بتعبيد الطرق الترابية في بلدة الكريمة

الوكيل الاخباري -

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طالب مواطنون في عدد من أحياء قرى بلدة الكريمَة بلواء الاغوار الشمالية بتعبيد الطرق الترابية داخل أحيائهم السكنية والتي دخلت التنظيم منذ سنوات.وقال عدد منهم إن أوضاع الطرق الترابية داخل مناطقهم السكنية تتسبب بمعاناة حقيقية لأسرهم وسط انتظارهم لتنفيذ وعود بتعبيدها، لافتين إلى أن أحياء مسجد قباء بقرية ابو سيدو وحي شمال مقبرة صوفرة وحي الدوريات الخارجية بقرية القرن دخلت التنظيم منذ نحو ثلاث سنوات وما زالت طرقها دون تعبيد.وقال المواطنون أحمد بلاونة وعبد الله الصقر ومحمد السواعي، أن الطرق الترابية تسببت بمشاكل صحية للأهالي جراء تطاير الأتربة وتحولها خلال فصل الشتاء لمستنقعات طينية.وأوضح رئيس بلدية شرحبيل بن حسنة شوكت الصقور أن مشروع إعادة تأهيل الطرق الداخلية الذي نفذته البلدية أخيراً، شمل الطرق التي تحتاج إلى خلطات اسفلتية ساخنة بكلفة 666 ألف دينار ، كما تحتاج بعض الأحياء الداخلة في التنظيم إلى مشروع فتح وتعبيد لعدة طرق ودخلات وتوفير مخصصات مالية يؤمل تخصيصها العام الجاري.واكد عدم اغفال البلدية لمعاناة القاطنين بتلك الأحياء الداخلة حديثاً للتنظيم وأحقية مطالبهم التي يؤمل تحقيقها قريبا.