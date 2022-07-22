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الجمعة، 22-07-2022 08:07 م

مطالب بتعزيز فرص الاستثمار السياحي في عجلون

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الوكيل الاخباري - طالب عدد من ممثلي الجمعيات والمهتمين بالشأن السياحي والبيئي في محافظة عجلون وكفرنجه الجهات المعنية العمل على توفير المشاريع لتعزيز الاستثمار في قطاع السياحة وتأهيل المواقع السياحية والأودية والشلالات التي تشهد حركة سياحية نشطة .

و أكدوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أهمية العمل والإسراع في إنجاز المشاريع السياحية ومنها التليفريك وتطوير المواقع السياحية التي تنمي الاقتصاد وتوفر فرص عمل لأبناء وبنات المحافظة مما يحد من الفقر والبطالة.

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