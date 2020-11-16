مطالب بتعقيم المدارس التي اجريت فيها الانتخابات في عجلون

الوكيل الإخباري- طالب عدد من ابناء محافظة عجلون، الجهات المعنية من بلديات ولجنة السلامة العامة والاوبئة بضرورة العمل على تعقيم المدارس التي اجريت فيها الانتخابات النيابية.

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واشار رئيس لجنة تنسيق العمل التطوعي محمد حمد البعول الى ضرورة العمل على تعقيم هذه المدارس وخاصة انها شهدت تجمعات كبيرة من قبل المواطنين اثناء عمليات الاقتراع، مبينا ان تعقيمها سينعكس ايجابا للحفاظ على السلامة العامة والحد من انتشار فيروس كورونا.



ودعا المواطن محمد العنانزه الى اعطاء هذا المطلب اولوية لمساندة الجهود التي تبذلها جميع الجهات المعنية للحد من انتشار الفيروس وتعزيز الاجراءات الصحية والوقائية حفاظا على سلامة الجميع.



واكد محافظ عجلون سلمان النجادا اليوم، انه سيتم ابلاغ رؤساء البلديات ولجان الاوبئة من اجل إجراء عمليات التعقيم والرش في هذه المدارس والمتابعة المستمرة من قبل لجنة السلامة العامة .



