مطالب بتفعيل الطب النفسي لمصابي كورونا في مستشفى جرش

الوكيل الإخباري- طالب طبيبان في مستشفى جرش الحكومي بتفعيل دور الطب النفسي في المستشفى للتعامل مع مصابين بالفيروس، منهم من يرفض تلقي العلاج، أو وضع جهاز الأكسجين خوفا من المرض.

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وأكد على أهمية تفعيل دور الطبيب النفسي للتعامل مع المريض والطبيب عند الحاجة؛ للتخفيف من الآثار النفسية على المرضى خاصة بفترة العزل، ومنع الزيارات، والتواصل مع الناس.



إدارة مستشفى جرش أكدت أنها ستقوم بتفعيل دور الطبيب النفسي في الوقت الذي يوجد طبيب نفسي واحد في المستشفى.



وطالب رئيس قسم مصابي فيروس كورونا المستجد في مستشفى جرش الحكومي الدكتور سامر الذيب بتوفير طبيب اختصاصي نفسي لمصابي فيروس كورونا؛ من أجل توفير الدعم النفسي، وإزالة القلق والخوف عند المصابين الذين يتم إدخالهم إلى قسم العزل، خاصة الذين يعانون من نقص الأكسجين؛ بسبب رفضهم العلاج.



وأرجع الذيب سبب رفض العلاج للصورة النمطية لدى بعض المصابين بأن من يتم إدخالهم إلى قسم العزل يكونوا بوضع صحي خطير.



وأضاف الذيب، أن هناك مصابين رفضوا العلاج، أو وضعهم على الأكسجين؛ بسبب تصورهم بأنهم أصبحوا بوضع خطير، مما يتطلب توفير طبيب نفسي؛ لإزالة الخوف والقلق عندهم ليساعد بسرعة شفاء المصاب.



"يوجد مصاب داخل قسم العزل بحاجة إلى أكسجين، وعند الاقتراب منه، ومحاولة وضع الأكسجين عليه يتعرق، ويرفض وضع الأكسجين لشدة خوفه" وفق الذيب.



وتابع الذيب: "الوضع الصحي للمريض أصبح خطيرا، ومازال يرفض وضع جهاز الأكسجين".



كما طالب اختصاصي التخدير والعناية المركزة الدكتور محمد بني مصطفى بضرورة توفير اختصاصي نفسي للمصابين وللأطباء.



وبين أن العديد من المصابين يعانون من قلق وخوف واضطرابات نفسية مجرد إدخالهم قسم العزل، وخاصة أن الزيارة ممنوعة عنهم أيضا.



وعن الحالة النفسية للأطباء قال الدكتور محمد بني مصطفى، إن الأطباء أيضا أصبحوا بحاجة إلى دعم نفسي؛ وذلك بسبب الخوف من الإصابة بفيروس كورونا، و أيضا بسبب بعض المشاهدات التي يشاهدها الطبيب.



وبين بني مصطفى بأنه عندما يتم وضع شاب لم يكن يعاني من سيرة مرضية سابقة على جهاز التنفس الاصطناعي فإن ذلك يجعله يعاني من حالة نفسية غير مريحة.



مدير مستشفى جرش الحكومي الدكتور صادق العتوم قال إنه سيتم تفعيل دور اختصاصي الطب النفسي لمتابعة مصابي فيروس كورونا، وخاصة أن بعضهم يعاني من اضطرابات نفسية تشمل الاكتئاب ووهن عضلي وعصبي.



وأضاف العتوم، أنة يوجد في مستشفى جرش الحكومي طبيب (طب نفسي) واحد من قبل أزمة كورونا، وسيتم تفعيل دوره مع مصابين كورونا الذين هم بحاجة.



وبين العتوم أن دور الطب النفسي مهم؛ لرفع معنويات المصابين خاصة الموجودين داخل قسم العزل، بسبب منع الزيارات عنهم، ولخوفهم من العلاج.

وبين العتوم أنه سجل 38 إصابة بالكوادر الطبية داخل المستشفى من بداية شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي، ولغاية هذه اللحظة.



ولفت العتوم النظر إلى أن الكوادر الطبية بحاجة أيضا إلى الدعم النفسي من اختصاصيين نفسيين.





