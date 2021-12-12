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الأحد، 12-12-2021 04:30 م

مطالب بتفعيل خطط الطوارئ للتعامل مع الظروف الجوية في عجلون

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الوكيل الاخباري - طالب عدد من أبناء محافظة عجلون، الجهات والدوائر المعنية بتفعيل خطط الطوارئ التي وضعتها للتعامل مع الظروف الجوية خلال فصل الشتاء.

وأكدوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ضرورة العمل على حل المشاكل والمعيقات التي تواجه سير حياة المواطنين خلال الشتاء، ومناقشة الواجبات المناطة بالدوائر الخدمية وذلك لأخذ جميع الاحتياطات لأن المحافظة لها خصوصية في فصل الشتاء تستدعي الجاهزية التامة من خلال توفير الكوادر البشرية والفنية والآليات للتعامل مع الحالات الطارئة.

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