مطالب بتقليص ساعات الحظر الجزئي في رمضان

الوكيل الإخباري-

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دعا ممثل قطاع الألبسة والاحذية والاقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الاردن اسعد القواسمي، الى ضرورة اعادة النظر بساعات الحظر الجزئي وبخاصة مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل.واقترح القواسمي في بيان صحفي الأربعاء أن يتم فتح القطاع وتقليص ساعات الحظر الجزئي خلال شهر رمضان من منتصف شهر رمضان وحتى حلول عيد الفطر السعيد بحيث يكون العمل من الساعة التاسعة مساء ولغاية الواحدة ليلا وهذا يسهم في الحد من الازدحام واكتظاظ الاسواق.واكد القواسمي ان الاستجابة لمطالب القطاع تسهم بشكل كبير في انقاذ المنشآت من خطر التعثر والاغلاق بخاصة وان الشهر الفضيل يعد موسما رئيسيا لتنشيط المبيعات وتعويض حالة الركود التي شهدتها الاسواق خلال الفترة الماضية.واشار الى ان القطاع ورغم تحضيراته لاستقبال شهر رمضان وموسم العيد والصيف، الا انه يعيش في ضبابية تامه وحالة ارتباك لعدم وضوح الرؤية بخصوص عودة القطاعات الاقتصادية للعمل بشكل طبيعي.وحسب القواسمي بلغت مستوردات القطاع من الالبسة والاحذية والاقمشة كتجهيزات لموسم عيد الفطر ما يقارب 75 مليون دينار.