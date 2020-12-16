الأربعاء 16-12-2020
الوكيل الاخباري

اعلان صادر عن إدارة التأمين الصحي

مواطنة تتصل مع طوارئ الامن العام لإجراء عملية ولادة توأم .. وكانت المفاجأة !

مطالب بتقليص ساعات الحظر الجزئي

الاعلان عن استراتيجيات واجراءات حكومية جديدة

التربية تنشر جدول الامتحانات النهائية لطلبة المدارس - شاهد

الأمن العام يتعامل مع اعمال شغب ويكشف تفاصيل وفاة موقوف

تنويه هام حول قرار مجلس الوزراء بإعادة جدولة قروض

دولة الرئيس.. إليك التالي!

توضيح حول الغاء الحظر الشامل يوم الجمعة

المملكة تبقى تحت تأثير المنخفض الجوي غدا

الأربعاء، 16-12-2020 02:58 م

مطالب بتقليص ساعات الحظر الجزئي

12202014191537234478123


الوكيل الإخباري- دعا نقيب تجار ومنتجي الأثاث شرف الهياجنة، الجهات المعنية إلى تقليص ساعات الحظر، والعمل به ما بعد الساعة الحادية عشرة ليلا، وإلغاء حظر يوم الجمعة من اجل تمكين العاملين في القطاع والتخفيف من الخسائر التي تكبدها منذ بداية الجائحة.

اضافة اعلان

وقال الهياجنة في بيان صحافي اليوم الأربعاء، إن وقت الذروة للمبيعات تبدأ بعد الساعة السادسة مساء، فيما تحرم الفترة المتبقية من اليوم في ظل قانون الدفاع الذي يحدد الساعة التاسعة لإغلاق المنشآت، القطاع من استقبال العديد من الزبائن، ما يزيد معاناة القطاع اقتصادياً. وطالب الحكومة إشراك القطاع الخاص في القرارات المتعلقة بشؤونه مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل قطاع واحتياجاته. 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
96243fde125769b38bd4a112c6109d92

الجيش: نبذل أقصى الجهود لحماية أمن الوطن ومقدراته

GDyD2iIpG8AXf2sStO2YhSm3hxrKOoTeaB3UFTCA

مواطنة تتصل مع طوارئ الامن العام لإجراء عملية ولادة توأم .. وكانت المفاجأة !

1220207161318448531036

الاعلان عن استراتيجيات واجراءات حكومية جديدة

وز

التربية تنشر جدول الامتحانات النهائية لطلبة المدارس - شاهد

12202012202526299897325

الأمن العام يتعامل مع اعمال شغب ويكشف تفاصيل وفاة موقوف

25

تصريح جديد لوزارة الصحة حول لقاح كورونا