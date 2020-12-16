مطالب بتقليص ساعات الحظر الجزئي

الوكيل الإخباري- دعا نقيب تجار ومنتجي الأثاث شرف الهياجنة، الجهات المعنية إلى تقليص ساعات الحظر، والعمل به ما بعد الساعة الحادية عشرة ليلا، وإلغاء حظر يوم الجمعة من اجل تمكين العاملين في القطاع والتخفيف من الخسائر التي تكبدها منذ بداية الجائحة.

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وقال الهياجنة في بيان صحافي اليوم الأربعاء، إن وقت الذروة للمبيعات تبدأ بعد الساعة السادسة مساء، فيما تحرم الفترة المتبقية من اليوم في ظل قانون الدفاع الذي يحدد الساعة التاسعة لإغلاق المنشآت، القطاع من استقبال العديد من الزبائن، ما يزيد معاناة القطاع اقتصادياً. وطالب الحكومة إشراك القطاع الخاص في القرارات المتعلقة بشؤونه مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل قطاع واحتياجاته.



