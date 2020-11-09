مطالب بتمديد ساعات تجول المواطنين قبل الحظر

الوكيل الإخباري - خاص قال نقيب أصحاب المخابز عبدالإله الحموي، اليوم الاثنين، إن الإقبال على المخابز في مختلف مناطق المملكة كبير جدا، بسبب الحظر الشامل الممتد من مساء الثلاثاء وحتى صباح الأحد.

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وأضاف الحموي في تصريح خاص لـ"الوكيل الإخباري"، أن جميع المخابز ملتزمة بشروط وإجراءات السلامة العامة، مؤكدا أنه يمنع دخول أي مواطن إلى المخبز دون ارتداء الكمامة.

وأشار إلى أنه لا يجب تحميل المواطنين مسؤولية التزاحم على المخابز والأسواق لأنها الطبيعة البشرية التي تحتم على كل رب أسرة تأمين احتياجاته الأساسية قبل الحظر.

وطالب الحموي المواطنين بعدم شراء ما هو فوق حاجتهم من الخبز لكي لا يتم اتلافه فيما بعد، مبينا أن قانون الصناعة والتجارة يمنع تحديد كمية الشراء والبيع.

كما طالب الحموي بتمديد ساعات تجول المواطنين لساعتين إضافيتين في محاولة لتخفيف الضغط على المخابز اليوم وغدا.

وأصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغاً حدد فيه ساعات الحظر الشامل الذي سينفّذ بعد إجراء الانتخابات النيابية، بحيث يبدأ تطبيقه من الساعة التاسعة مساء للمنشآت، والساعة العاشرة مساء للأفراد بعد الانتهاء من عملية الاقتراع وإغلاق الصناديق يوم الثلاثاء الموافق العاشر من تشرين الثاني الحالي، وينتهي عند الساعة السادسة من صباح يوم الأحد الموافق للخامس عشر من تشرين الثاني الجاري.



