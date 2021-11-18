الخميس 18-11-2021
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الخميس، 18-11-2021 05:56 م

مطالب بحل العراقيل التي تواجه قطاع التخليص ونقل البضائع

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الوكيل الاخباري - طالب نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة، بحل العراقيل التي تواجه القطاع في المعابر الحدودية.

وأشار أبو عاقولة في بيان اليوم الخميس، إلى أنه التقى مدير عام دائرة الجمارك اللواء جلال القضاة، ومدير النافذة الوطنية، لبحث ملف المعيقات التي تواجه الشركات أثناء التخليص على المعابر الحدودية، خاصة في الساحة رقم 4 في ميناء العقبة.

وطالب أبو عاقولة بمعاينة البضائع في المراكز الجمركية التي ستذهب إليها بدلاً من معاينتها على الحدود، بما يسهل حركتها، ويضمن عدم تأخرها أو تلفها.

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