مطالب بخفض رسوم الجامعات الرسمية والخاصة

الوكيل الإخباري - أكدت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" أن استمرار العمل بالتعلم عن بعد للتعليم العالي، يتطلب من الحكومة اتخاذ موقف جدي تجاه مسألة خفض الرسوم الدراسية ورسوم الخدمات.

اضافة اعلان



ورأت الحملة في بيان وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه، أن إصرار الحكومة على تجاهل مطالب الطلبة في ملف التعلم عن بعد وعلى رأسها توفير حزم الإنترنت، وإصدار أمر دفاع يلزم الجامعات بخفض الرسوم الجامعية ورسوم الخدمات، هو تهرب حكومي من تحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين، وتحمل تبعات اتخاذها قرار التعلم عن بعد.



وأعادت الحملة التأكيد على وجوب إصدار الحكومة قرارًا يتعلق بخفض رسوم الجامعات الرسمية والخاصة، أسوة بالقرار الذي تم اتخاذه في ما يتعلق بالمدارس الخاصة.





