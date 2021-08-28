السبت 28-08-2021
الوكيل الاخباري

واشنطن تضيف قواعد جديدة لاستضافة الأفغان

الآلاف يتظاهرون في برلين ضد قيود كورونا

بريطانيا وألمانيا تسعيان لنهج مشترك لمجموعة السبع إزاء طالبان

دورة حول الإعلام الرقمي لتنمية مهارات التواصل الاجتماعي بالكرك

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

بريطانيا تعلن مغادرة آخر رحلة إجلاء للمواطنين الأفغان من كابول

تمديد مدة تقديم طلبات الموازي في الأردنية 24 ساعة

أزمة الوقود.. إصابة 5 اشخاص في اشتباكات دامية بلبنان

مصرع 21 شخص إثر غرق قارب ركاب شرقي بنغلاديش

مئات الأفغان يحتجون أمام البنوك في كابول

السبت، 28-08-2021 03:17 م

مطالب برفع أسعار المطاعم الشعبية

96773_1472126936


الوكيل الاخباري- قال نقيب أصحاب المطاعم، عمر عواد، إن الحكومة منحت القطاع بعض الامتيازات، قبل باقي القطاعات الاقتصادية، من خلال السماح بخدمة التوصيل حتى الساعة الثالثة بعد منتصف الليل، والبيع المباشر لمن تلقى المطعوم وجميع الإجراءات التي رافقت فتح القطاعات، وهو ما انعكس إيجابياً على واقع العمل وتعزيز الإقبال على المطاعم، إذ تضاعفت الحركة التجارية، مقارنة بما مرت به من ظروف قاسية خلال العام الماضي.

وأضاف ان المطاعم الشعبية رغم تحسن الإقبال عليها، ما زالت تسجل خسائر واضحة، جراء ارتفاع تكاليف المواد الأولية ومدخلات الإنتاج، وثبات الأسعار منذ عام 2016، ولاسيما أنها مع آخر تعديل لها قبل خمس سنوات انخفضت أسعارها، وانسحب المئات من مختلف المحافظات من العمل بها، إما بإغلاق المنشآت نهائياً،أو إيقافها، أو تقليص عدد الفروع، أو الاستغناء عن عدد كبير من العمالة لتقليص حجم الخسائر والنفقات.

وطالب الحكومة بتحسين لائحة أسعار أصناف المطاعم الشعبية، في ظل ما شهدته أسعار اللحوم والدواجن والزيوت والحبوب ومواد التغليف والمعقمات، ومصاريف الطاقة، من ارتفاعات منذ بداية العام الحالي، لافتا إلى أن المؤشرات بحسب حالة عدم ضبط السوق أو السيطرة على التجار والموردين، تؤكد أن الارتفاعات بالأسعار مستمرة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
a

دورة حول الإعلام الرقمي لتنمية مهارات التواصل الاجتماعي بالكرك

820212617759202365995

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

8202126195858605211592

تمديد مدة تقديم طلبات الموازي في الأردنية 24 ساعة

w

الشرفا أميناً عاماً لحزب المساواة

w

مشاريع في معدي الجديدة لتحسين خدماتها وتخفيض النفقات

820212414237940795923

وزير التربية يعلن عن اجراءات وقرارات بشأن المدارس

أخبار متعلقة
820212019283122451772

الحكومة : لاتراجع عن فتح القطاعات في شهر ايلول

الملك 2

الملك: فتح القطاعات جاء بناء على دراسات من قبل لجان

6202130195624866368645

لجنة الاوبئة : الحكومة جادة بتطبيق أوامر الدفاع

إغلاق 3

وزارة الصحة تغلق 6 مطاعم في عمّان لمخالفتها أوامر الدفاع

المدنية

الخدمة المدنية: التركيز على التخصصات التي يحتاجها القطاع الخاص -صور

دودين5

دودين : إلغاء كافة أشكال الحظر بداية شهر أيلول