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السبت، 18-06-2022 02:14 م

مطالب برفع رواتب القطاع العام لتتناسب مع غلاء اسعار السلع

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - طالب مواطنون رفع رواتب القطاع العام اعتباراً من الشهر القادم، بعد الارتفاع الكبير الذي طرأ على أسعار السلع بالسوق. 

وقال مواطنون، في تعليقاتهم لـ "الوكيل الإخباري" إنه من غير المعقول أن تبقى الرواتب دون زيادة في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار السلع وخاصة الغذائية منها، موضحين ان الحكومة اكدت بنفسها أن معدلات التضخم ارتفعت وزادت معها الاسعار في كل العالم. 

واشاروا إلى ان هذا الارتفاع يتطلب وجوب إعادة النظر بسقف الرواتب، وزيادتها لتتوافق مع ارتفاع معدلات الأسعار. 

واشاروا الى ان عدد كبير من الموظفين و المتقاعدين ما زالت رواتبهم اقل من الحد الادنى للاجور ( 260 ) دينارا، الأمر الذي يضاعف الاعباء المالية عليهم. 

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وكان قد اكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق باسم الحكومة فيصل الشبول أنه لا زيادة على الرواتب في ظل الظرف الحالي.

 




 

 


 

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