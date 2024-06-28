الجمعة 28-06-2024
الوكيل الاخباري
 

مطالب بزيادة عدد العربات في تلفريك عجلون

بيان صادر عن الحكومة الأردنية

الأمن يحذر الأردنيين

وزارة الخارجية تدعو الأردنيين تجنب السفر إلى لبنان في الوقت الراهن

30 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

بلدية إربد الكبرى تعلن تمديد العمل فيها لإصدار رخص المهن

مستوطنون يضرمون النار بأراضي فلسطينيين بالضفة

بيان صادر عن مديرية الأمن العام

شهداء وجرحى بقصف الاحتلال في الشجاعية

تحذير حكومي للأردنيين

الجمعة، 28-06-2024 07:16 م

مطالب بزيادة عدد العربات في تلفريك عجلون

1719587602194


الوكيل الإخباري - طالب مواطنون وسياح، بزيادة عدد العربات في تلفزيك عجلون للتخفيف من طوابير الانتظار للاستمتاع بالخدمة السياحية التي يوفرها الموقع.

اضافة اعلان


وقال الزائر أسامة القضاة، إن تجربة التلفريك السياحية تعد فريدة من نوعها وجاذبة لتكرار هذه الرحلة ولكن هناك معاناة خصوصا هذا الموسم الذي يشهد حركة سياحية نشطة بانتظار الدور للركوب في العربة، مطالبا الجهات المعنية في المناطق التنموية بزيادة عدد العربات للتخفيف على السياح والزوار من طوابير الانتظار.


وعبر زائر ليث الطعاني عن تقديره وفخره بالعاملين في التلفريك وتعاونهم مع السياح والزوار للتسهيل عليهم خوض هذه التجربة السياحية، مؤكدا أهمية زيادة عدد العربات لدعم الدخل السياحي في المحافظة.


وقال مدير منطقة عجلون التنموية عز الدين المومني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الجمعة، إن عدد الفرص الاستثمارية المؤجرة داخل التلفريك بلغ 5 فرص توفر خدمات مطعم وسوبر ماركت ومخبز وبيع تراثيات والعسل بالإضافة لترويج فرصة استثمار في مطعم ثانٍ.


وأوضح، أن الفرص الاستثمارية في التلفريك لا تقتصر على المحال التجارية في الموقع فقط، بل هناك فرص لأنشطة تقدم خدمات مختلفة بالاتفاق بين المستثمر وإدارة التلفريك.


وأكد المومني أن منطقة عجلون التنموية تعمل حاليا على دراسة عدد من المشاريع الاقتصادية السياحية كخدمات التصوير التي لا تحتاج إلى موقع ثابت داخل التلفريك، مبينا أن التلفريك يشهد صيانة دورية شاملة وتشمل خطوط الكابينات والأبراج بالإضافة إلى التشحيم وتفقد المنظومة بأكملها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2024-06-28 at 7.59.13 PM

الصفدي: عدوان الاحتلال قد يتوسع ليشمل المنطقة برمتها

1719579975107

شباب الكرك تواصل أنشطتها الشبابية والتطوعية

1719579975107

ورشة بعنوان "اقتراع الأشخاص ذوي الإعاقة طريق الأحزاب السياسية للمجلس 20"

1719581222256

الكرك: مطالبات بإزالة الأعشاب الجافة تجنبا لاشتعال الحرائق

0a3e986f5abd94cbd246c5a0f993ebe3

بيان صادر عن الحكومة الأردنية

7202311523205593199

الأمن يحذر الأردنيين

أخبار متعلقة
1710336213417

"هيئة الاعتماد" تقر تسكين تخصصات جامعية في الإطار الوطني للمؤهلات

file (1)

الدفاع المدني يخمد حريق امتد لنحو 100 دونم من الأعشاب والأشجار الحرجية

Ajloun_City

عجلون: تنفيذ مشاريع بيئية بـ20 ألف دينار

unnamed

صندوق الزكاة يوزع مساعدات غذائية على 150 أسرة بعجلون

1717440274385

عجلون: لقاء يبحث تعزيز جهود حماية البيئة والغابات

1717178562010

عجلون: اختتام فعاليات الملتقى الخيري في راجب