مطالب بشمول مناطق غرب إربد والوسطية بمشروع الصرف الصحي

الوكيل الإخباري - طالب مواطنون في غرب إربد بشمول جميع المناطق والقرى بمشروع الصرف الصحي المزمع تنفيذه لاحقا، ويخدم 17 قرية وتجمعا سكانيا في غرب إربد ولواء الوسطية.

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ودعوا خلال لقاء حواري مع مركز المياه والبيئة في الجمعية العلمية الملكية، واللجنة الدولية للإغاثة استضافتها جمعية الجود الخيرية في بلدة كفريوبا اليوم الأربعاء، إلى شمول المناطق غير المنظمة بالمشروع.



وأكدوا حاجة هذه القرى لشبكة صرف صحي تراعي احتياجاتهم دون التأثير على البيئة المحلية، وتخدم أكبر عدد من السكان.



وأشاروا إلى محطة التنقية التحويلية المقامة في منطقة دوقرا لا تستطيع بطاقتها الاستيعابية الحالية استقبال كميات إضافية من مياه الصرف الصحي ما يستدعي اقامة محطة جديدة بسعة أكبر تتكيف مع المشروع الجديد.



كما أكدوا استعدادهم التام للتعاون مع الجهات الممولة والمالكة والمنفذة للمشروع للحفاظ عليه، والاسهام بتقديم مقترحات لمسار الشبكة بما يتوافق مع الطبيعة الجغرافية للمناطق التي سيخدمها المشروع.



من جهته، أشار المهندس حسام الدين الحاج علي من مركز المياه والبيئة في الجمعية إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من الحوارات التي تعقد مع السكان والمجتمعات المحلية لضمان تلافي أي عقبات قد تظهر أثناء التنفيذ.



ولفت إلى أن الحوار مع المجتمعات المحلية المخدومة بالمشروع جاء بتوصية من البنك الاوروبي للإعمار الممول للمشروع، وأنيطت هذه المهمة بالجمعية العلمية الملكية، ولجنة الاغاثة الدولية في إطار المسؤولية المجتمعية بالحفاظ على المشروع وتسهيل انجازه على النحو الامثل.



وأوضح أن المشروع سينفذ على مرحلتين، الأولى أحيل عطاؤها على شركة دولية، وبصدد المباشرة بالتنفيذ حال انجاز التراخيص اللازمة.



واشار إلى أن جميع الملاحظات التي يقدمها السكان والجهات والمؤسسات ذات العلاقة سترفع على شكل توصيات للجهات الممولة والمالكة والمنفذة للمشروع البالغة تكلفته التقديرية حوالي 60 مليون دولار.



