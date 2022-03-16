الأربعاء 16-03-2022
الوكيل الاخباري

الولايات المتحدة في طريقها للاستغناء عن التوقيت الشتوي

توصية للحكومة بعدم فصل التيار الكهربائي عن المواطنين في رمضان

عويس يؤكد أهمية التعليم المهني وضرورة تطويره

روسيا والصين تعملان على إنشاء نظام تراسل مصرفي بينهما بعيدا عن سويفت

رئيس هيئة الأركان يزور مديرية الاتحاد الرياضي العسكري

منافسات نهائيات الدورة الرياضية المدرسية تنطلق غدا

الأرصاد تُحذر من طقس الليلة

الاقتصادي والاجتماعي: الأزمات العالمية فاقمت الفقر والبطالة

"خارجية النواب": الأردن يعيش مرحلة إصلاحية جديدة وشاملة

ارادة ملكية بمنح وسام الاستقلال للسفيرة التل

الأربعاء، 16-03-2022 03:55 م

مطالب بشمول مناطق غرب إربد والوسطية بمشروع الصرف الصحي

صرف-صحي


الوكيل الإخباري - طالب مواطنون في غرب إربد بشمول جميع المناطق والقرى بمشروع الصرف الصحي المزمع تنفيذه لاحقا، ويخدم 17 قرية وتجمعا سكانيا في غرب إربد ولواء الوسطية.

اضافة اعلان


ودعوا خلال لقاء حواري مع مركز المياه والبيئة في الجمعية العلمية الملكية، واللجنة الدولية للإغاثة استضافتها جمعية الجود الخيرية في بلدة كفريوبا اليوم الأربعاء، إلى شمول المناطق غير المنظمة بالمشروع.


وأكدوا حاجة هذه القرى لشبكة صرف صحي تراعي احتياجاتهم دون التأثير على البيئة المحلية، وتخدم أكبر عدد من السكان.


وأشاروا إلى محطة التنقية التحويلية المقامة في منطقة دوقرا لا تستطيع بطاقتها الاستيعابية الحالية استقبال كميات إضافية من مياه الصرف الصحي ما يستدعي اقامة محطة جديدة بسعة أكبر تتكيف مع المشروع الجديد.


كما أكدوا استعدادهم التام للتعاون مع الجهات الممولة والمالكة والمنفذة للمشروع للحفاظ عليه، والاسهام بتقديم مقترحات لمسار الشبكة بما يتوافق مع الطبيعة الجغرافية للمناطق التي سيخدمها المشروع.


من جهته، أشار المهندس حسام الدين الحاج علي من مركز المياه والبيئة في الجمعية إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من الحوارات التي تعقد مع السكان والمجتمعات المحلية لضمان تلافي أي عقبات قد تظهر أثناء التنفيذ.


ولفت إلى أن الحوار مع المجتمعات المحلية المخدومة بالمشروع جاء بتوصية من البنك الاوروبي للإعمار الممول للمشروع، وأنيطت هذه المهمة بالجمعية العلمية الملكية، ولجنة الاغاثة الدولية في إطار المسؤولية المجتمعية بالحفاظ على المشروع وتسهيل انجازه على النحو الامثل.


وأوضح أن المشروع سينفذ على مرحلتين، الأولى أحيل عطاؤها على شركة دولية، وبصدد المباشرة بالتنفيذ حال انجاز التراخيص اللازمة.


واشار إلى أن جميع الملاحظات التي يقدمها السكان والجهات والمؤسسات ذات العلاقة سترفع على شكل توصيات للجهات الممولة والمالكة والمنفذة للمشروع البالغة تكلفته التقديرية حوالي 60 مليون دولار.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1639399892478

توصية للحكومة بعدم فصل التيار الكهربائي عن المواطنين في رمضان

3bdf1fa1-dded-40be-819b-2feb926b6102

عويس يؤكد أهمية التعليم المهني وضرورة تطويره

www

رئيس هيئة الأركان يزور مديرية الاتحاد الرياضي العسكري

وزارة التربية والتعليم

منافسات نهائيات الدورة الرياضية المدرسية تنطلق غدا

وسائل_تدفئة_المنزل

الأرصاد تُحذر من طقس الليلة

M63A9728 - Copy

مواطنو العقبة: الانتخابات مطلب وطني بهدف المشاركة في صنع القرار

أخبار متعلقة
main_image622207401e92d

شركة مياهنا تُحذر الأردنيين: السجن لمن يبيع الماء المخالف

96428400_1931758986958087_4862359619994910720_o

توقيف 9 أشخاص واتلاف 7 أطنان لحوم في عين الباشا

M63A8869

التربية: 120 شعبة أُغلقت بعد ارتفاع نسب الإصابة فيها إلى 10%

0L5A9593 - Copy

عويس عن الإزاحة في بدء دوام المدارس: ما جرى هو عين العقل ولم نخسر شيئا

M63A1569

تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية اليوم الثلاثاء

637804557681847857

الحنيطي: الملك سيعلن أخباراً جيدة للمتقاعدين العسكريين غداً وهدية خاصة من جلالته لأفراد المنطقة الشرقية