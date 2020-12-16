مطالب بمنح المعلمين الأولوية لتلقي لقاح كورونا

الوكيل الإخباري - شددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) على ضرورة منح المعلمين أولوية في الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعد تحصين العاملين الصحيين والفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

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وقالت منظمة يونيسف، في بيان صحفي، إن تقديم اللقاحات للمدرسين والعاملين في المرافق التعليمية "سيساعد في حماية المعلمين من فيروس كورونا، وسيسمح لهم بالتدريس شخصيا، وبالتالي إبقاء المدارس مفتوحة".



ألحقت جائحة كـوفيد-19 أضرارا جسيمة بالتعليم في جميع أنحاء العالم، ففي ذروة الجائحة في أواخر نيسان/أبريل، أدى إغلاق المدارس إلى تعطيل تعلّم ما يقرب من 90% من الطلاب حول العالم.



ومع ارتفاع الحالات في العديد من البلدان حول العالم، تغلق المجتمعات المدارس مرة أخرى. وبحسب يونيسف، اعتبارا من 1 كانون الأول/ديسمبر، تم إغلاق الفصول الدراسية لما يقرب من 1 من بين كل 5 من طلاب المدارس على مستوى العالم – أو 320 مليون طفل.



