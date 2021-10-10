الأحد 10-10-2021
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الأحد، 10-10-2021 10:18 ص

مطالب شعبية بإلغاء قانون الدفاع

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الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات-  طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، الحكومة بفرض الرقابة على تطبيق البروتوكولات الصحية اللازمة على المواطنين .

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وقال رواد مواقع التواصل ان قانون الدفاع غير منصف، حيث أن التجمعات والمهرجانات غير ملتزمين بقوانين الدفاع.

 

واشار مواطن أن الشخص الذي يقوم بالتسوق من دون ارتداء كمامته تقوم الجهات المعنية بمخالفته، في حين يتجمع آلاف الاشخاص من دون الالتزام بالاجرءات الصحية دون فرض اية عقوبة عليه.

 

ولفت مواطن أن الاجراءات الاحترازية التي تطبق في المساجد، ليس لها أي جدوى حاليا، حيث أن التباعد من الأجدر أن يكون في المهرجانات.

 

وبين طلبة أن الاجراءات الاحترازية وقفت حاجزا امام فرحتهم بتخرجهم، في حين أن الحكومة رفعت حواجز كثيرة من هذا النوع عن المواطنين.

 

 

 

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