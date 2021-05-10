الإثنين 10-05-2021
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مطالب شعبية بتأجيل قروض البنوك للشهر الحالي

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الإثنين، 10-05-2021 10:49 ص

نتيجة لتراكم الأعباء المادية

مطالب شعبية بتأجيل قروض البنوك للشهر الحالي

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مبالغ نقدية أردنية


الوكيل الإخباري -جلنار الراميني - ما زالت المطالب الشعبية بشأن تأجيل قروض البنوك لشهر أيار الحالي ، تطفو على السطح ، نتيجة لتراجع الوضع المادي للأردنيين حيث جائحة كورونا.

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وتفاءل أردنيون بأن يصدر قرارا بهذا الشأن ، حيث تراكم الأعباء المالية على المواطنين ، ما يساهم في عدم تمكّنهم من سداد القروض في الوقت المناسب.

 

وقد بين مدير وحدة حماية المستهلك المالي في البنك المركزي، وليد القصراوي،- في وقت سابق - عدم وجود أي نية لتأجيل أقساط القروض لشهر أيار الحالي.

 

يذكر أن البنوك قامت بتأجيل أقساط شهر نيسان الماضي نظرا لظروف شهر رمضان المبارك فقط.

 

 

 

 

 

 

 




 

 


 

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