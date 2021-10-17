الأحد 17-10-2021
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الأحد، 17-10-2021 08:43 م

مطالب شعبية بعودة التعليم عن بعد بعد تسجيل اصابات كورونا بين الطلبة

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعودة التعليم عن بعد لطلبة المدارس مع ازدياد اصابات فيروس كورونا.

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جاء ذلك بعد تصريح وزير الصحة الدكتور فراس هواري أن ثلث الإصابات بفيروس كورونا التي سجلت بعد عودة الطلبة إلى مدارسهم في 15 آب/أغسطس الماضي، بين الفئة العمرية من 10-17 عاما.

 

وقال مواطنون أن الالتحاق بالدوام في المدارس قد يلحق ضررا على صحة أبنائهم الطلبة وذلك بعد فترة انقطاع طويلة بسبب جائحة كورونا. 

 

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