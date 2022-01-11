الثلاثاء 11-01-2022
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الثلاثاء، 11-01-2022 03:37 م

مطالب نيابية باستدعاء لجنة تسعير المحروقات وإلغاء الضريبة المقطوعة

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الوكيل الاخباري -  هاجم أعضاء لجنة الطاقة النيابية، آلية تسعيرة المحروقات الشهرية، خاصة ما يتعلق بالضريبة المقطوعة التي تفرض شهرياً.

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وقالوا، خلال اجتماع اللجنة مع وزير الطاقة صالح الخرابشة، اليوم الثلاثاء، إنه لو وصل سعر برميل النفط صفر سوف تستمر الحكومة بفرض الضريبة وسيدفع المواطن بكل الحالات.


وطالبوا بأن تأتي لجنة التسعير لمجلس النواب وأن تخضع لاسئلة النواب لبيان طريقة وآلية احتساب أسعار المحروقات محلياً كل شهر.


وبينوا أن نحو نصف دخل المواطن يذهب لغايات النقل سواءً بالمواصلات العامة او بسيارته الخاصة.

 




 

 


 

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