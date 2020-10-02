مطعوم الإنفلونزا الموسمية الثلاثي سيتوفر في صيدليات الاردن الأسبوع المقبل



الوكيل الاخباري -

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قال نقيب الصيادلة زيد الكيلاني، الجمعة، إن مطعوم الإنفلونزا الموسمية الثلاثي سيتوفر الأسبوع المقبل.وأضاف الكيلاني لـ"المملكة"، أن المطعوم الرباعي سيتوفر في الصيدليات خلال أسبوعين.وأوضح أن الفرق بين المطعومين هو عدد المضادات الموجودة داخل كل مطعوم؛ حيث إن الثلاثي يحتوي على 3 مضادات لسلاسل الإنفلونزا الموسمية، والرباعي على 4 مضادات.وأشار إلى أن المطعومين الموسميين يحتويان على مضاد لإنفلونزا الخنازير.وبين أنّ أسعار المطعوم الثلاثي حدّدت بـ 5.68 دينارا، لافتا إلى أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء لم تحدد إلى الآن أسعار المطعوم الرباعي.ولفت إلى أن المطعوم سيعطى لكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة مجانا، في وزارة الصحة.وأكد الكيلاني أن كلا المطعومين الموسميين لا يحتويان على مضاد لفيروس كورونا المستجد.