مطلب شعبي بصلاة العشاء والتراويح في المساجد بأسرع وقت

الوكيل الإخباري - عبّر الأردنيون عن سعادتهم ، عقب تصريحات وزير الدولة لشؤون الإعلام ، الناطق باسم الحكومة صخر دودين ،أمس الأربعاء ، حول دراسة إمكانية آداء صلاتي العشاء والتراويح في المساجد.

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وتمنّى المواطنون ، من خلال تعليقات انهالت على صفحة الإعلامي محمد الوكيل ، بعد نشر الخبر (أنقر هنا) أن يتم الإعلان عن قرار بشأن الصلاتين ، خلال الأيام القادمة ، من منطلق استثمار الأيام الفضيلة ، طلبا للأجر والثواب .

وأوضح كثيرون ، أن هنالك تجمّعات عديدة ، والتي لا تقتصر فقط في المساجد ، لافتين أنه من الأجدر أن يتم آداء الصلوات في بيوت الله ، خاصّة في الشهر الفضيل .

وبيّنوا أن هذا الأمر مطلب شعبي ، منوّهين أن المصلّين سيلتزمون بالإجراءات الوقائية ، حرصا على صحتهم وصحة عائلاتهم.