معاصر الزيتون: انتاج "الجفت" يصل لـ 35% من كميات الزيتون

ياسر شطناوي - الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم نقابة أصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون في الأردن محمد المعمري، إن كميات إنتاج ( الجفت) الناتج عن عمليات العصر بالمعاصر تصل إلى 35% تقريباً من كميات ثمر الزيتون المورد للمعاصر والمعد لإنتاج الزيت.



وأضاف العمري لـ " الوكيل الإخباري" أنه لا يوجد حتى الآن كمية متوقعه لإنتاج هذه المادة لهذا العام ، منوهاً إلى أن بعض المعاصر تستخدمها لتدفئة خطوط الإنتاج.

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ووفقا للأسعار يتراوح سعر الطن الواحد من مادة الجفت في السوق من 90 -120 ديناراً ، ويصل في أوقات الذروة إلى 150 ديناراً.



ويعتبر "الجفت" المُستخدم للتدفئة بديل متوفر ورخيص عن المحروقات ( الكاز والديزل) حيث يكفي الطن الواحد منه لتدفئة عائلة على مدار فصل الشتاء.



