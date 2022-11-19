السبت 19-11-2022
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

الدفاع المدني يتعامل مع حريق كبير في الرصيفة

اندلاع حريق في محطة تعبئة غاز بالقرب من فسيفولوجك بمقاطعة لينينغراد

تشييع جثمان الفنان أشرف طلفاح في جحفية - صور

الفراية: سياستنا تسمح بزيارة أي شخص للأردن لتلقي العلاج

الضمان: التقديم لصرف الرصيد الادخاري لغايات العلاج بداية كانون الأول المُقبل

يوم طبي مجاني في بلدية الرصيفة غدا

روغوف: استهداف مستودع ذخيرة أوكراني ومصنع لمحركات الطائرات في زابوروجيه

إسناد تهمة القتل العمد والشروع به لخادمة إثيوبية

بعد انخفاض الذهب.. تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي محليا

السبت، 19-11-2022 11:22 ص

معاصر الزيتون: انتاج "الجفت" يصل لـ 35% من كميات الزيتون

file


ياسر شطناوي - الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم نقابة أصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون في الأردن محمد المعمري، إن كميات إنتاج ( الجفت) الناتج عن عمليات العصر بالمعاصر تصل إلى 35% تقريباً من كميات ثمر الزيتون المورد للمعاصر والمعد لإنتاج الزيت. 

وأضاف العمري لـ " الوكيل الإخباري" أنه لا يوجد حتى الآن كمية متوقعه لإنتاج هذه المادة لهذا العام ، منوهاً إلى أن بعض المعاصر تستخدمها لتدفئة خطوط الإنتاج.

اضافة اعلان

 

ووفقا للأسعار يتراوح سعر الطن الواحد من مادة الجفت في السوق من 90 -120 ديناراً ، ويصل في أوقات الذروة إلى 150 ديناراً. 

ويعتبر "الجفت" المُستخدم للتدفئة بديل متوفر ورخيص عن المحروقات ( الكاز والديزل) حيث يكفي الطن الواحد منه لتدفئة عائلة على مدار فصل الشتاء.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الدفاع المدني 4

الدفاع المدني يتعامل مع حريق كبير في الرصيفة

203983_12_1668495303

ورشة تدريبية حول التقييم الحسي لزيت الزيتون

main_image63787839a17c2

نائب نقيب المهندسين الأسبق في ذمة الله

81114_10_1667772377

بلدية الكفارات تدعو المواطنين للتبليغ عن أماكن تجمع مياه الأمطار

ced21d62-1660146762266817100

نقابة الأطباء: جهود مستمرة لتوفير فرص عمل للأطباء الشباب

مدينة-العقبة-دليلك-السياحي-المتكامل

إطلاق أكبر مبادرة شبابية بالعقبة تحت اسم رفعة وطن

أخبار متعلقة
pic_37409

الجفت (حطب الفقراء) وقود المواطنين خلال الشتاء في بلاد الزيتون

102022156239580235881

نقابة معاصر الزيتون تحذر المواطنين: لا تصدقوا هذه الفيديوهات

maxresdefault

إطلاق مرحلة جديدة من مشروع سلاسل القيمة لزيت الزيتون

كيفية_استخراج_زيت_الزيتون

هل "زيت زيتون السليق" أفضل من زيت المعاصر ؟ العمري يجيب

10202218124044756432420

الغذاء والدواء: فرق لتتبع ومراقبة تعبئة وتخزين عبوات زيت الزيتون

1666418814443

جمعية المصدرين: المشاركة في معرض سيال أسهمت بترويج المنتجات الوطنية