معاصر الزيتون تبدأ موسم استقبال الثمار وعصرها

الوكيل الاخباري - قال رئيس الجمعية الأردنية لمنتجي ومصدري منتجات الزيتون فياض الزيود، إن معاصر الزيتون في إربد والسلط وعجلون ومعان والطفيلة والكرك والحسينية، إضافة إلى المعاصر القريبة من المناطق الغورية بدأت باستقبال ثمار الزيتون وعصرها .



وقال الزيود لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الإنتاج المتوقع من زيت الزيتون لهذا العام هو 22-24 ألف طن زيت مقابل 27 ألف طن تم إنتاجها العام الماضي، موضحاً أن الانخفاض القليل المتوقع بالإنتاج لهذا العام يعود إلى التغيّر المناخي وانحباس المطر وزيادة عدد موجات الحر خلال الصيف الماضي.

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