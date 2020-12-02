معاصر توقف استقبال محصول الزيتون من المزارعين في الكرك

الوكيل الإخباري- أعلنت معاصر زيتون في محافظة الكرك عن توقف وتأجيل استقبال انتاج المزارعين من محصول الزيتون الى اسابيع نظرا لتراكم كميات كبيرة هذا العام.

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وقالوا إن كميات الزيتوت الواردة للمعاصر لغايات العصر هذا العام كبيرة جدا لارتفاع كميات الانتاج مقارنة بالعام الماضي، اضافة الى الاجراءات الوقائية المتبعة للحفاظ على سلامة المزارعين والعمال واثارها على العمل.

واكد مزارعون انهم ينتظرون منذ اسابيع امام المعاصر وفي ساحاتها حتى يتمكنوا من عصر زيتونهم ما يعرض الزيتون الى اضرار تؤثر على سلامة المنتج من الزيت، اضافة الى تعطيلهم عن اعمالهم.

واشاروا الى ان عددا من المزارعين ونظرا لقلة عدد المعاصر بالمحافظة والازدحام الكبير امامها وتوقف استقبال محصولهم، توجهوا الى المحافظات المجاورة للتمكن من الاسراع بعصر محصولهم رغم ارتفاع تكاليف النقل والاعباء المالية المضافة، مطالبين بتدخل الزراعة لايجاد حل لنقص المعاصر وقلة خطوط الانتاج وبطء وقدم بعضها.



