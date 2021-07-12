الإثنين 12-07-2021
الوكيل الاخباري

لحظة النطق بالحكم على المتهمين في قضية الفتنة - فيديو

162995 متقدم لامتحان الثانوية العامة يوم غد الثلاثاء

محامي عوض الله يطلب إحالة قرار أمن الدولة إلى التمييز

الخصاونة يرعى إطلاق معسكرات الحسين للعمل والبناء 2021

تحويلات مرورية على طريق الشونة الجنوبية /الكفرين

الرفق بالحيوان على حساب الرفق بالإنسان يعرض 6 أطفال للنهش من كلب واحد في عمّان

الحكم على المتهمين في قضية الفتنة بالحبس لمدة 15 عاما -صور

مستوطنون يقتحمون الأقصى

2.2 مليار دولار قيمة الاستثمارات الأميركية بالأردن

معالجة 197 نزيلا في مركز إصلاح بيرين من آفة المخدرات

الإثنين، 12-07-2021 10:34 ص

معالجة 197 نزيلا في مركز إصلاح بيرين من آفة المخدرات

c761e818efdc9107f37e53a3db2cabc5


الوكيل الإخباري - أكد مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد الدكتور عمار القضاة، أنه تم معالجة 197 نزيلا في مركز إصلاح وتأهيل بيرين منذ نشأته، وإعادة دمجه في المجتمع من جديد.اضافة اعلان


وقال خلال مداخلته على إذاعة “جيش إف إم”، إن المركز الذي تم افتتاحه بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، كان قد بوشر بإنشائه في عام 2019 وتم الانتهاء منه في تشرين الأول 2020، حيث تم رفده بالكوادر المؤهلة والمدربة.

وأضاف أن المركز يعتبر إضافة نوعية ومتقدمة للبرامج الإصلاحية والتأهيلية العديدة التي تقدمها مراكز الإصلاح و تأهيل النزلاء لهذه الفئة التي يكون صدر بحقها مذكرات قضائية أو أن يكونوا موقوفين في قضية معينة.

وتابع قائلاً إنه يستوجب رعاية هذه الفئة خلال تواجدهم في مراكز الإصلاح والتأهيل لغاية إقلاعهم عن تعاطي هذه الآفة وإعادة دمجهم في المجتمع في حال تم الإفراج عنهم.

وأكد أنه يتم إعطاء النزلاء العديد من المحاضرات التوعوية (المهنية والتعليمية ورفع المستوى الأخلاقي والنفسي والديني والاجتماعي) أثناء تواجدهم في مراكز الإصلاح والتأهيل، وعليه لابد من تقديم البرامج والعلاج لهم من قبل مختصين في هذا المجال.

وأشار إلى أن سعة المركز 40 نزيلاً ومدة البرامج التي تقدم لهم من شهرين إلى 3 أشهر، حيث تم التنسيق مع الاتحاد الأوروبي على زيادة سعة المركز ليتسع إلى 80 نزيلاً، والتوسع لفتح مركزين في الشمال وآخر في المنطقة الجنوبية

 




 

 


 

إقرأ ايضا
محكمة أمن الدوله لوغو

لحظة النطق بالحكم على المتهمين في قضية الفتنة - فيديو

7202110214827797462993

162995 متقدم لامتحان الثانوية العامة يوم غد الثلاثاء

بببب

محامي عوض الله يطلب إحالة قرار أمن الدولة إلى التمييز

7202111164523666494377

الخصاونة يرعى إطلاق معسكرات الحسين للعمل والبناء 2021

7f04f78c-8fe7-469c-b0ca-85958dd107d4

تحويلات مرورية على طريق الشونة الجنوبية /الكفرين

resize

الرفق بالحيوان على حساب الرفق بالإنسان يعرض 6 أطفال للنهش من كلب واحد في عمّان

أخبار متعلقة
72021112350750936390

دودين يؤكد أهمية توفير المعلومات والحقائق لدحض الإشاعات

main_image5eb429eee813c

74 نزيلاً في مراكز الاصلاح يتقدمون لامتحان التوجيهي