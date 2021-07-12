معالجة 197 نزيلا في مركز إصلاح بيرين من آفة المخدرات

الوكيل الإخباري -

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أكد مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد الدكتور عمار القضاة، أنه تم معالجة 197 نزيلا في مركز إصلاح وتأهيل بيرين منذ نشأته، وإعادة دمجه في المجتمع من جديد.وقال خلال مداخلته على إذاعة “جيش إف إم”، إن المركز الذي تم افتتاحه بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، كان قد بوشر بإنشائه في عام 2019 وتم الانتهاء منه في تشرين الأول 2020، حيث تم رفده بالكوادر المؤهلة والمدربة.وأضاف أن المركز يعتبر إضافة نوعية ومتقدمة للبرامج الإصلاحية والتأهيلية العديدة التي تقدمها مراكز الإصلاح و تأهيل النزلاء لهذه الفئة التي يكون صدر بحقها مذكرات قضائية أو أن يكونوا موقوفين في قضية معينة.وتابع قائلاً إنه يستوجب رعاية هذه الفئة خلال تواجدهم في مراكز الإصلاح والتأهيل لغاية إقلاعهم عن تعاطي هذه الآفة وإعادة دمجهم في المجتمع في حال تم الإفراج عنهم.وأكد أنه يتم إعطاء النزلاء العديد من المحاضرات التوعوية (المهنية والتعليمية ورفع المستوى الأخلاقي والنفسي والديني والاجتماعي) أثناء تواجدهم في مراكز الإصلاح والتأهيل، وعليه لابد من تقديم البرامج والعلاج لهم من قبل مختصين في هذا المجال.وأشار إلى أن سعة المركز 40 نزيلاً ومدة البرامج التي تقدم لهم من شهرين إلى 3 أشهر، حيث تم التنسيق مع الاتحاد الأوروبي على زيادة سعة المركز ليتسع إلى 80 نزيلاً، والتوسع لفتح مركزين في الشمال وآخر في المنطقة الجنوبية