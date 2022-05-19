معالجة 350 مريضا بالموقر في يوم طبي مجاني للمقاصد

الوكيل الإخباري - أقام مستشفى المقاصد الخيرية، التابع لصندوق زكاة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، يوماً طبياً مجانياً في لواء الموقر/ محافظة العاصمة.

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وقال مدير عام المستشفى، الدكتور علي السعد بني نصر، إن هذا اليوم الطبي المجاني جاء ضمن منتديات الوعظ والإرشاد التي تقيمها الوزارة برعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة.



وبين أن فريقاً طبياً من مختلف التخصصات شارك في اليوم الطبي المجاني، إضافة إلى إجراء فحوص للنظر بالتعاون مع مركز أبعاد للبصريات وفحص السمع بالتعاون مع شركة الخبراء للسمعيات للمراجعين، وتقديم التوعية الطبية للنساء من سرطان الثدي بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان.

وأضاف الدكتور بني نصر أنه تمت معالجة المرضى والمراجعين وصرف الأدوية المجانية لهم، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من هذا اليوم بلغ 350 مريضاً ومراجعاً.



وأكد أن هذا النشاط الطبي يأتي استكمالاً لخطة مستشفى المقاصد الخيرية لخدمة المجتمعات المحلية، وتنظيم أيام طبية مجانية، بعد أن حالت ظروف وباء كورونا دون تقديمها خلال العام الماضي.