معالجة 88% من الشكاوى الواردة للاتصالات خلال أيار

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور المهندس غازي الجبور، أن الهيئة تلقت ما مجموعه (475) شكوى على خدمات الاتصالات والخدمات البريدية خلال شهر أيار من هذا العام، حيث بلغت نسبة المعالجة ما مجموعه (88%) من مجموع الشكاوى الواردة، مع التنويه الى ان شكاوى ضعف التغطية تتطلب وقتاً لمعالجتها وذلك للتحقق من المواقع المشار اليها في الشكاوى والقيام بجولات ميدانية لتلك المواقع للتحقق من طبيعة الشكاوى.

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وبين الجبور ان الشكاوى الواردة للهيئة توزعت على خدمات الهاتف المتنقل بمجموع بلغ (116) شكوى، وخدمات الهاتف الثابت بمجموع بلغ (14) شكوى، وخدمات الانترنت بمجموع بلغ (340) شكوى، والموافقات النوعية بمجموع بلغ (1) شكوى، والخدمات البريدية بمجموع (4) شكوى.

واضاف أنه يتم التعامل مع الشكاوى من خلال القسم المخصص لتلقي ومتابعة الشكاوى ومن خلال عدة قنوات مخصصة لهذه الغاية تمثلت باتاحة المجال للاتصال عبر الرقم المجاني (117000)، اضافة الى البريد الالكتروني ([email protected]) ، وصفحة الهيئة على الفيسبوك: هيئة تنظيم قطاع الاتصالات – TRC Jordan، والموقع الالكتروني للهيئة والمرتبط بشكل مباشر مع النظام المؤتمت لتلقي ومتابعة الشكاوى. حيث يتم متابعتها من خلال ضباط ارتباط شركات الاتصالات المعتمدين لدى الهيئة لهذه الغاية والتواصل مع مقدمي هذه الشكاوى للتحقق من حل الشكاوى المقدمة من قبلهم وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة.