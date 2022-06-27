معان: إطلاق مشروع التربية الإعلامية والمعلوماتية

الوكيل الإخباري- أطلقت هيئة شباب كلنا الأردن في معان اليوم الاثنين، مشروع التربية الإعلامية والمعلوماتية، أحد مشاريع صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية في دورته الثالثة.

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ويهدف المشروع إلى بناء قدرات الشباب النقدية للمحتوى الإعلامي على مواقع الشبكات الاجتماعية.



وقال منسق الهيئة في معان، أحمد الجرادين لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن فكرة المشروع تقوم على تعزيز قيم المواطنة الرقمية، ومحاربة الإشاعة والتزييف، والتصدي لخطاب الكراهية، خصوصا على منصات التواصل الاجتماعي، من خلال امتلاك المهارات اللازمة والقدرة على نقد وتقييم الأخبار والحد من انتشار المغلوط منها.



وأضاف ان المشروع يهدف إلى تزويد الشباب بالمهارات الفنية في مجال التحقق من الصور والفيديوهات، وكشف التضليل على وسائل الإعلام والاتصال الرقمي وأمن المعلومات، وتعزيز قدرات الشباب في المشاركة بإنتاج محتوى إعلاميا يخدم قيم التسامح والتعددية ويرتكز على الهوية الوطنية الجامعة وقيم الدولة الأردنية.



وبين أن المشروع يستهدف الشباب ضمن الفئة العمرية من (18 - 30) عاما، بهدف تزويدهم بالقدرات والمهارات في مجال التعامل مع وسائل الإعلام الحديثة والتحقق من المعلومات والرسائل الإعلامية قبل تداولها، مشيرا إلى أن أعمال التدريب بدأت اليوم في مقر هيئة شباب كلنا الأردن في محافظة معان، وتستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة عشرات الشباب من كلا الجنسين.