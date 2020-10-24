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السبت، 24-10-2020 11:18 م

معان: إغلاق مديرية التربية و4 مدارس لمدة يومين بسبب كورونا

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - قرر مدير تربية معان وهبي آل خطاب، إغلاق مبنى المديرية وأربع مدارس تابعة لها، لمدة يومين ابتداء من يوم غد الأحد، بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا بين كوادرها.
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وأكد آل خطاب في حديث لـ(بترا)، اليوم السبت، تسجيل عدة إصابات لموظفين ومعلمين؛ يعملون في مبنى المديرية ومدارس تابعة للمديرية، مشيراً إلى أن مديرية الشؤون الصحية في معان، قامت بتسجيل الإصابات، وإبلاغ مديرية تربية معان عنها.

وقال آل خطاب، إن المديرية وبالتعاون مع بلدية معان الكبرى، ستقوم بتعقيم مبنى المديرية والمدارس التي سُجلت فيها الإصابات، مؤكداً أنه سيتم المباشرة بالدوام في مبنى المديرية والمدارس المغلقة صباح الثلاثاء المقبل.

 




 

 


 

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