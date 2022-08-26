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الجمعة، 26-08-2022 09:33 ص

معان: اختتام فعاليات معرض الكتاب التفاعلي

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الوكيل الإخباري - اختتمت مديرية ثقافة معان مساء أمس الخميس، فعاليات معرض الكتاب التفاعلي، الذي أطلقته وزارة الثقافة الشهر الماضي في جميع محافظات المملكة.

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واشتمل حفل الاختتام على فقرات فنية وأدبية، ومعرض يوثق مسيرة الدولة الأردنية من خلال الصور والوثائق القديمة، إلى جانب معرض كتب ثقافية متنوعة جاءت كإهداء من وزارة الثقافة.


وأشار مدير عام دائرة المكتبة الوطنية الدكتور نضال العياصرة خلال كلمة ألقاها في الحفل، إلى أهمية الأنشطة الثقافية التي تنظمها وزارة الثقافة بهدف تعزيز الحراك الثقافي في المحافظات ومن ضمنها معرض الكتاب التفاعلي والذي شكل تظاهرة ثقافية تضمنت فعاليات وأنشطة متنوعة ركزت على تشجيع موهبة القراءة لدى النشء والمهتمين بالشأن الثقافي، وذلك من خلال الأنشطة المتنوعة من شعر وقصة وحوارات ومعارض ثقافية.


وبين أهمية دور المكتبة الوطنية كذاكرة وطنية للدولة الأردنية، والتطويرات التي شهدتها مؤخرا كما ونوعا لتكون محطة للباحثين والقراء من مختلف المناطق، إلى جانب دورها في رفد العملية التعليمية؛ بما توفره من مراجع ووثائق نادرة في شتى المجالات.


وحضر حفل الاختتام الذي أقيم في مركز سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني الثقافي؛ مدير مديرية ثقافة محافظة معان الدكتور يوسف الشمري وعدد من المسؤولين الرسميين وبمشاركة ممثلي الهيئات الثقافية ومؤسسات المجتمع المدني في محافظة معان.

 




 

 


 

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