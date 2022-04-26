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الثلاثاء، 26-04-2022 10:59 م

معان : اختتام مسابقة العالِم الصغير

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - اختتمت في مركز سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الثقافي في معان اليوم الثلاثاء، فعاليات المسابقة العلمية "العالمِ الصغير"؛ بمشاركة العشرات من طلبة المدارس التابعة لمديرية تربية معان.

وكانت مديرية تربية معان وبالتعاون مع ملتقى معان الثقافي؛ أطلقت خلال الفصل الدراسي الثاني مسابقة علمية تطبيقية حملت عنوان " العالِم الصغير" استهدفت طلبة المدارس المبدعين والموهوبين من الفئة العمرية 10- 18 من كلا الجنسين، لتنمية إبداعاتهم والتعرف إلى أفكارهم، واستقطاب مشاريعهم العلمية، وتوفير الفرص الداعمة لتمويلها وتنفيذها على أرض الواقع.

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