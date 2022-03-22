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الثلاثاء، 22-03-2022 02:35 م

معان الأعلى وعمّان الأقل .. نسب الاقتراع حتى الساعة 2:30

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الوكيل الاخباري - سجلت محافظة معان أعلى نسبة اقتراع حتى الساعة 2:30 ، حيث وصلت إلى .38.57% بعد أن صوت 33163 مواطناً. 
 
وبينت أرقام الهيئة المستقلة للانتخاب، التي رصدها " الوكيل الإخباري" أن العاصمة عمّان ما زالت الأقل في نسب الإقبال على الاقتراع، حيث لم تتجاوز النسبة 8.17%، و بمجموع أصوات بلغ 149474 صوتاً. 
 
وسجلت محافظة إربد نسبة اقتراع وصلت إلى 20.78% ومجموع اصوات 171075صوتاً، ومحافظة الزرقاء 9.12%، و 61779 صوتا، ومحافظة المفرق 35.64% و بمجموع  73073 صوتاً، ومحافظة الكرك 32.56% و بمجموع 57872 صوتا. 
 
كما بلغت نسبة التصويت في محافظة مادبا 25.14%، بمجموع أصوات بلغ 29697 صوتا، ومحافظة جرش بنسبة 32.52% 37817، ومحافظة البلقاء 20.80% بمجموع أصوات وصل إلى 66800 صوتا. 
 
وبلغت نسبة الاقتراع في الطفيلة 29.16%، بمجموع مصوتين بلغ 17760 صوتا،  ومحافظة العقبة 18.11%، 17132 صوتا.

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وبلغت النسبة الاجمالية للاقتراع في كل انحاء المملكة 16.91%، وعدد المقترعين 782730 مقترعا. 

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