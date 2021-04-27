معان: الانتهاء من مكافحة أسراب الجراد

الوكيل الإخباري - قال مدير مديرية زراعة محافظة معان المهندس أحمد آل خطاب، إن فرق تابعة للمديرية وضمن مناطق الاختصاص، كافحت أمس الإثنين آخر أسراب الجراد المتواجدة في منطقة الجفر.

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وأكد اليوم الثلاثاء، أن المناطق التابعة للمديرية ضمن محافظة معان خالية من أسراب الجراد في الوقت الحالي.



وأضاف أن 3 فرق استكشافية تابعة للمديرية تتوزع في مناطق عديدة وترصد أسراب الجراد القادمة من الحدود الشرقية،موضحا أنه يتم التعامل مع تلك الأسراب من خلال خمس فرق مختصة بمكافحة الجراد.



وبين أنه تم الانتهاء من مكافحة آخر الجيوب التي تواجدت بها أسراب الجراد في مزارع الجفر، وبذلك تخلو المناطق التابعة للمديرية ضمن محافظة معان حاليا من الجراد، مؤكدا أن خسائر المزارعين في المحافظة والتي نتجت عن قدوم أسراب الجراد محدودة جدا.

