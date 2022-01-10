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الإثنين، 10-01-2022 03:34 م

معان.. العثور على مركبة مفقود المريغة دون سائقها

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الوكيل الإخباري - عثرت الأجهزة الأمنية، عصر اليوم الاثنين، على المركبة المفقودة في منطقة المريغة بمحافظة معان، دون سائقها.

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وكانت جهود حثيثة بذلتها الجهات المعنية، للبحث عن الشخص الذي جرفته السيول وهو يقود مركبته في منطقة المريغة بمحافظة معان منذ مساء أمس الأحد، وحتى ساعات ظهر اليوم الاثنين.


وشملت عمليات التوسع في البحث عن الشخص المفقود من قبل كوادر دفاع مدني معان وفرق الغطس وبإسناد من فريق البحث والإنقاذ الأردني وبمشاركة فرق شعبية تطوعية من قبل عشرات المواطنين تقوم بعمليات المسح والتمشيط في تلك المنطقة على أطراف الأودية ومسارات مجرى السيول ومداخل ومخارج طريق المريغة أوهيده بمعان، وهي بداية نقطة السيل الذي جرف المركبة منها وامتدادا ووصولا ما قبل السد الموجود في مدينة معان بمسافة لاتقل عن 15 كلم.

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