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الإثنين، 26-10-2020 02:13 م

معان: تحديد نقاط صحية لفحص كورونا

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الوكيل الإخباري - حددت مديرية الشؤون الصحية في محافظة معان نقاطا صحية لإجراء فحص كورونا لتسهيل إجراءات الفحص على المراجعين.

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وقال مدير المديرية الدكتور أمجد أبو درويش اليوم الاثنين، إن نقاط الفحص متوفرة في معان والجفر والمريغة وروضة الأمير راشد والشوبك والحسينية في مواقع مناسبة وآمنة خارج المراكز الصحية، لكي لا يحصل الاختلاط بين المراجعين العاديين والمصابين أو المشتبه باصابتهم بفيروس كورونا.


وبين أن المديرية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تنظم على مدار أيام الأسبوع حملات تعقيم للمواقع والدوائر الحكومية التي تظهر فيها إصابات بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن المديرية من خلال فرق التقصي الوبائي، تعمل على الوصول إلى مخالطي المصابين بالدرجة الأولى لتحديد المصابين وتوفير ما يلزم لهم.
ولفت إلى تحويل فحوصات كورونا الصادرة من محافظة معان إلى مختبرات مديرية الشؤون الصحية في محافظة العقبة، نظرا للضغط المتزايد على المختبرات المركزية في عمان.


وأوضح أن الوزارة طرحت عطاء لشراء جهاز فحص عينات الكورونا من أجل توفيره لمحافظة معان، لتسهيل الإجراءات على مواطني المحافظة


 




 

 


 

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