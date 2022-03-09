الأربعاء 09-03-2022
الوكيل الاخباري

"ابني" تطالب الحكومة بحل قضية مدرسة الشلل الدماغي

الأوبئة: ستقام موائد الرحمن والبازارات دون قيود في رمضان

الملك: ضرورة إيجاد الحلول لحماية المواطنين من الارتفاع العالمي للأسعار

روسيا: سنقلص استخدام الدولار الأمريكي

سيدة تعاني من سرطان الثدي ومناشدة عاجلة لإنقاذها

الحنيفات يعد بتثبيت الاطباء البيطريين المعينين بعقود

الأردن يبحث مع العراق ارتفاع اسعار المواد الغذائية

البرماوي: الأردن "لم يستورد" أي كميات من القمح والشعير من أوكرانيا العام الحالي

انخفاض عدد الشيكات المتداولة بالأردن 7% خلال الشهر الماضي

الكباريتي: توجيهات الملك رسالة لتكون المملكة مركزاً عالمياً للوجستيات

الأربعاء، 09-03-2022 01:38 م

معان : تخصيص قطعة أرض لإنشاء مركز للسكري

معان


الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة مجلس محافظة معان سعد العبداللات إن وزارة المالية وافقت على إقرار توصية اللجنة المركزية لأملاك الدولة بتخصيص قطعة أرض لوزارة الصحة، بمساحة 10 دونمات داخل حدود مدينة معان؛ لإنشاء مركز وطني للسكري والغدد الصماء.

اضافة اعلان


وأضاف العبداللات ،اليوم الأربعاء، أنه تم تخصيص مبالغ مالية ضمن موازنة المحافظة، إضافة إلى توجيه منحة مالية لإنشاء هذا المركز الذي يقدم الخدمة لجميع مرضى السكري في إقليم الجنوب، بهدف رفع مستوى الخدمات الصحية في المحافظة.
وأشار إلى أنه تم اختيار موقع المبنى ضمن منطقة سطح معان، وبما يسهل وصول المراجعين إليه.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2022-03-09 at 4.04.54 PM

لقاءات لتحفيز المرأة والشباب على المشاركة في الانتخابات المحلية

wadi-mujib-jordan

ورشة عمل حول مشروع الإدارة المتكاملة لحوض الموجب

vbpvi2pLseGeQLUkF9Kvf631F44r4Qks3axfZ8gP

"ابني" تطالب الحكومة بحل قضية مدرسة الشلل الدماغي

c6f4b17905da0ace14c0e81a15ae270a

الأوبئة: ستقام موائد الرحمن والبازارات دون قيود في رمضان

fffff

الملك: ضرورة إيجاد الحلول لحماية المواطنين من الارتفاع العالمي للأسعار

image (3)

الحنيفات يعد بتثبيت الاطباء البيطريين المعينين بعقود

أخبار متعلقة
1638463746163

البلبيسي : هدف الإجراءات التخفيفية اقتصادي بحت والإعلان عنها رسمياً اليوم

وزارة الصحة 2)

أسماء المراكز التي يتوافر فيها مطعوم كورونا يوم الخميس

كورونا 7

تسجيل 31 وفاة و 17322 إصابة كورونا في الاردن اليوم

وزارة الصحة 2)

مراكز التطعيم ضد كورونا يوم الأربعاء - اسماء

0L5A1599 - Copy

الاردن يتخطى حاجز 1.5 مليون اصابة بكورونا

كورونا الوكيل

تسجيل 22 وفاة و 18477 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن