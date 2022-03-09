معان : تخصيص قطعة أرض لإنشاء مركز للسكري

الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة مجلس محافظة معان سعد العبداللات إن وزارة المالية وافقت على إقرار توصية اللجنة المركزية لأملاك الدولة بتخصيص قطعة أرض لوزارة الصحة، بمساحة 10 دونمات داخل حدود مدينة معان؛ لإنشاء مركز وطني للسكري والغدد الصماء.

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وأضاف العبداللات ،اليوم الأربعاء، أنه تم تخصيص مبالغ مالية ضمن موازنة المحافظة، إضافة إلى توجيه منحة مالية لإنشاء هذا المركز الذي يقدم الخدمة لجميع مرضى السكري في إقليم الجنوب، بهدف رفع مستوى الخدمات الصحية في المحافظة.

وأشار إلى أنه تم اختيار موقع المبنى ضمن منطقة سطح معان، وبما يسهل وصول المراجعين إليه.



