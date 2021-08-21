معان: تركيب أنظمة طاقة شمسية لمشروعات انتاجية وأسر فقيرة

الوكيل الإخباري - بدأت جمعية الجوهرة الخيرية وبدعم من منظمة الإسكوا بتركيب أنظمة طاقة شمسية لعدد من المشروعات الإنتاجية والأسر الفقيرة في قضاء أذرح بمعان.

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وقالت رئيسة الجمعية جميلة الجازي اليوم السبت، إن العمل جارٍ لتركيب أنظمة طاقة شمسية لعدد من الأسر الفقيرة المنتجة في قضاء أذرح، حيث بدأ العمل والتجهيز لتركيب أنظمة الطاقة لمشروع زراعي تابع للجمعية مساحته 10 دونمات، إلى جانب تركيب نظام طاقة لمبنى الجمعية، لافتة إلى أن منظمة الإسكوا دعمت تلك المشروعات من خلال الجمعية.



وأضافت أن الجمعية وبالتعاون مع منظمة الإسكوا تعمل على تعميم فكرة الطاقة المتجددة واستخدامها في المشروعات الزراعية والإنتاجية بهدف توفير فاتورة الطاقة والحفاظ على البيئة وتوسعة نطاق الاستفادة من قبل المزارعين، كما تعمل على تأهيل النساء في مجال الزراعة الحديثة، مبينة أن المنظمة قامت خلال الفترة السابقة بتدريب سيدات منتسبات للجمعية على أساليب الزراعة الحديثة، وطرق صيانة الألواح الشمسية.



وأشارت الجازي إلى أن الجمعية نفذت عددا من المشروعات الإنتاجية خلال العام الحالي تضمنت عدة مشروعات منها: الإنتاج المنزلي، والزراعة الصغيرة، والخيرية، إضافة إلى برامج تدريب في مجال الإنتاج الزراعي والتسويق تهدف إلى تمكين النساء في البادية اقتصاديا وبناء قواعد إنتاجية تسهم بتحسين المستوى المعيشي لأبناء المناطق الفقيرة.

