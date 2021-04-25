معان: حركة تجارية نشطة واستقرار في الأسعار

الوكيل الإخباري- تشهد أسواق معان حركة تجارية نشطة، واستقرار في أسعار الخضار والدواجن وكافة أنواع السلع التموينية.

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وقالت مديرة مديرية صناعة وتجارة محافظة معان المهندسة سهيلة البدور اليوم الأحد، إن نزول رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، إلى جانب المساعدات التي وزعتها الحكومة وهيئاتها الخيرية على الفئات المعوزة التي جاءت بشكل كوبونات شراء، أسهمت في تنشيط حركة التسوق.



وبينت أن كافة المواد التموينية والرمضانية واللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة والمبردة متوفرة في الأسواق وبكميات كافية، وبأسعار ضمن معدلها الطبيعي، مشيرة إلى أن أسواق معان لم تشهد أية اختلالات في أسعار الدواجن بسبب التنسيق المسبق ما بين المديرية وتجار الدواجن، وتوجيههم نحو تثبيت الأسعار، و التزاما بتوجيهات وزارة الصناعة والتجارة.



وأضافت أن أسعار مادتي السكر والزيت مستقرة،ولم تشهد أية ارتفاعات منذ بدايات الشهر الفضيل، وأن أسعار بعض المواد التموينية شهدت انخفاضا ملحوظا مقارنة مع بدايات رمضان، بسبب التنافسية والعروض المشجعة؛ ما مكن المواطنين بمختلف فئاتهم من الشراء والتزود.



وأشارت البدور إلى أن الكوادر الرقابية التابعة للمديرية تكثف جولاتها على الأسواق في مختلف مناطق المحافظة، مبينة أن الأسواق تشهد التزاما واضحا بالتعليمات والأنظمة، باستثناء بعض المخالفات المتعلقة بعدم الإعلان عن التسعيرة لدى بعض البقالات، إذ تم تحرير 4 مخالفات خلال الأسبوع الماضي بحق المتجاوزين.