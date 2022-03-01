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الثلاثاء، 01-03-2022 06:21 م

معان: لقاء حواري حول مجريات العملية الانتخابية للبلديات ومجالس المحافظات

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 الوكيل الاخباري - عقدت الهيئة المستقلة للانتخاب في معان، اليوم الثلاثاء، لقاء حواريا حول العملية الانتخابية بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني وأبناء المجتمع المحلي.

وتناول اللقاء الذي عقد بمركز سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وأداره رئيس لجنة انتخاب معان حسين الهباهبة؛ استعدادات الهيئة لإجراء انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمان والمقرر إجراؤها في 22 آذار الحالي.

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