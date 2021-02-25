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الخميس، 25-02-2021 11:36 ص

معان: مطالب بتحسين جودة فواتير الكهرباء

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الوكيل الاخباري - شكا مواطنون في معان من انخفاض جودة الفواتير الصادرة عن شركة توزيع الكهرباء، وعدم وضوح المعلومات والأرقام المطبوعة، نتيجة طباعتها بالحبر الشمعي سريع التبخر.

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وأشاروا الى انخفاض جودة تلك الفواتير لكونها تطبع بالحبر الشمعي الذي يتبخر خلال أيام قليلة، إلى جانب صغر حجم الأرقام والمعلومات المطبوعة على الفاتورة، ما يشكل تراجعا في الخدمة المقدمة للمشتركين.


وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، أنه لا يمكن إدراج تلك الفواتير في حسابات المؤسسات التجارية والمشروعات الاقتصادية وجميع المعاملات التجارية، نظرا للتغيرات التي تطرأ على الفاتورة خلال أيام من صدورها، كما لا يتمكن المشترك من التحقق من حجم استهلاك الكهرباء سواء الاشتراكات المنزلية أو التجارية، وبالتالي لا يتمكن من مراجعة وتدقيق تلك الفواتير مع محاسبي شركة التوزيع، وتقييم حجم الاستهلاك والترشيد للكهرباء في المنازل والمؤسسات.


وطالبوا الشركة بضرورة تحسين خدمة إصدار الفواتير وإعادتها كما كانت في السابق، إذ كان يتم طبعها بالحبر العادي والورق الأبيض ذي الجودة العالية؛ والذي يتحمل عوامل الحرارة والرطوبة، ويحتفظ بالمعلومات والأرقام المطبوعة لسنوات طويلة.


من جهته، أوضح مدير عام الشركة المهندس حسان الذنيبات لـ (بترا)، أنه سيتم العمل على دراسة تلك الشكاوى، والعمل على معالجتها.


--(بترا)

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