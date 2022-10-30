معدل نظام الضمان بالتربية لسد الثغرة التشريعية في حالات الاستقالة أو انتهاء الخدمات

الوكيل الاخباري - وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام صندوق الضَّمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التَّربية والتَّعليم لسنة 2022م؛ بهدف استقرار المعاملات الماليَّة، وسدِّ الثَّغرة التَّشريعيَّة في حالات استقالة الموظَّف أو انتهاء خدماته، لتنسجم مع أحكام نظام الخدمة المدنيَّة.



كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام صندوق التَّقاعد والإعانات للمهندسين الزِّراعيين لسنة 2022م؛ بهدف تخفيف الأعباء عن أعضاء النَّقابة وحديثي التخرُّج من المهندسين الزِّراعيين وتحدِّيات الحصول على فرص عمل لهم.



ويهدف مشروع النِّظام كذلك إلى تخفيض الأعباء الإداريَّة عن الصَّندوق، ورفع مقدار الإعانة المستحقَّة للعضو أو المستحقّ من سبعة آلاف دينار إلى ثمانية آلاف دينار، وغيرها من التَّعديلات التي تخدم أعضاء النَّقابة.

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