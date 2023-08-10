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الخميس، 10-08-2023 07:21 ص

معرض الغذاء الدولي ينطلق اليوم بمشاركة محلية وخارجية في عمان

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الوكيل الاخباري - يجمع معرض الغذاء وتكنولوجيا الغذاء الدولي (INFTEXPO)، الذي تنطلق فعالياته الخميس برعاية وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، شركات محلية وخارجية متخصصة بصناعة الغذاء لعرض منتجاتها أمام زائريه والترويج للفرص التجارية القائمة لديها.

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ويشارك في المعرض الذي سيقام بالمركز الأردني للمعارض الدولية في مكة مول أكثر من 200 شركة محلية ودولية، إلى جانب أكثر من 16 دولة عربية وأجنبية.


ويشتمل المعرض على العديد من اللقاءات الثنائية ، وسيفتح أبوابه من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الثامنة ليلا، ويستمر أربعة أيام إذ يشتمل أيضا على العديد من المعروضات، لشركات محلية ودولية تعمل بمجال صناعات غذائية واسعة.


 




 

 


 

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