معرض تراثي للجاليات العربية والأجنبية باليرموك

الوكيل الاخباري - افتتح رئيس جامعة اليرموك الدكتور اسلام مساد، اليوم الاثنين، معرض التراث الوطني للجاليات العربية والأجنبية في الجامعة، والذي نظمته عمادة شؤون الطلبة بالتعاون مع نادي الطلبة العرب والأجانب، بحضور دبلوماسي لمختلف الدول المشاركة بالمعرض.



وأكد مساد حرص الجامعة على الاهتمام بطلبتها الوافدين الدارسين في مختلف الكليات والبرامج الأكاديمية بما يُجسد عودتها مجددا لتنظيم مختلف نشاطاتها وفعالياتها، وخصوصا هذه الفعالية التي لها أهميتها بما تعكسه من تنوع ثقافي وحضاري في الحرم الجامعي بعد غياب قسري في ظل جائحة كورونا.

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