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الأربعاء، 29-06-2022 07:58 م

معرض تشكيلي لذوي الاحتياجات الخاصة يحتفي بالاستقلال

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 الوكيل الاخباري - نظمت المدرسة العربية للتربية الخاصة، اليوم الأربعاء، في قاعة فخر النساء زيد، بالمركز الثقافي الملكي في عمان، معرضاً تشكيليا احتفالا بالعيد 76 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، برعاية النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي.

واحتوى المعرض، الذي يعتبر الأول من نوعه في العالم العربي، 100 لوحة لـ 23 طالبا من ذوي الاحتياجات الخاصة ، وهو قائم على فكرة استخدام العلاج بالفن والألوان في البرامج المساعدة ضمن البرنامج الوظيفي لعلاج ذوي الاحتياجات الخاصة بإشراف الفنانة هدى زريقات.

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